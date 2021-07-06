В Бурятии будут судить группу «черных» лесорубов

Им инкриминируется незаконная рубка деревьев на сумму около 2,3 млн рублей







В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Заиграевского района. Они обвиняются в совершении пяти эпизодах «незаконной рубки лесных насаждений, совершенных организованной группой» и одном эпизоде «хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных в крупном размере, организованной группой», сообщили в надзорном органе.



По версии следствия, руководителем преступной группы являлся местный житель, который подыскивал места вырубки лесных насаждений, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой. Кроме того, он обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, распределял криминальный доход. Деятельность организованной группы пресечена сотрудниками полиции.



С декабря 2020 года по март 2021 года злоумышленники причинили лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму около 2,3 млн рублей. Организатор группы в добровольном порядке возместил 200 тыс рублей. В целях возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым три автомашины и два трактора общей стоимостью 2 млн рублей. В ходе расследования реализована часть незаконно заготовленной древесины на сумму 41 тыс рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд республики. Наиболее строгим наказанием за такие преступления является лишение свободы сроком до семи лет.



Фото: pixabay.com



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