В Бурятии сохраняется высокая смертность от COVID-19

В минувшие сутки прирост числа новых больных немного спал, но летальных исходов - 24



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 46 523. Это на 307 случаев больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 51% (23 508) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1350 человек, 24– за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 215 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 21 098 человек.



В стационарах получают лечение 3 147 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2832. В отделениях реанимации находится 194 пациента (из них старше 65 лет – 104), на ИВЛ – 136 пациентов (из них старше 65 – 68), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 103.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 18 395 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 42274 (+170) человек, дополнительно сняты с наблюдения 620 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 605 коек: занято – 3 147, свободно – 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 498 человек, с нарастающим итогом – 1 164 519 человек.



Всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 197 744 человека (остаток первого компонента составляет 21 506 единиц). Завершили вакцинацию 140 282 человека, осталось 78 968 единиц второго компонента. Напомним, план вакцинации – 431 580 вакцинированных до осеннего эпидсезона.



Фото: pixabay.com





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