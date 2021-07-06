В Бурятии на охраняемой квартире задержали вора

Он решил поживиться имуществом в доме, который пустовал после смерти хозяйки







В Бурятии в поселке Селенгинск Кабанского района сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который проник в охраняемую квартиру, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Несколько дней назад умерла хозяйка, дом пустовал. Узнав об этом, злоумышленник решил поживиться. Он залез в пустующий дом, взломав входную дверь, однако там сработала охранная сигнализация.



Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обыскала периметр дома и прилегающую территорию. При осмотре участка был обнаружен правонарушитель. Мужчина прятался за хозяйственной постройкой, возле него лежал мешок с похищенным имуществом.



Задержанный, ранее судимый местный житель, доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия



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