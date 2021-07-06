В Чите на рассвете стреляли

Следователи и полицейские работают над раскрытием убийства



В Чите сегодня около 4 часов утра в правоохранительные органы поступила информация стрельбе в одном из дворов по улице Горького. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями.



Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «убийство» и «покушение на убийство двух человек», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю..



В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают работу на месте инцидента. Произведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления. Установлена личность убитой женщины, это жительница Читы 1982 года рождения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причастного к этому преступлению лица.



Расследование продолжается.



Фото: pixabay.com



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