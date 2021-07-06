В Бурятии на зарплатные субсидии пострадавшему от локдауна бизнесу выделено 137,5 млн рублей

Первыми их получат те, кто первым попал под ограничения в этом году - аттракционы, кинотеатры, фудкорты







Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил порядок поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На субсидии работодателям из республиканского бюджета будет направлено 137,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Поддержка малого и среднего бизнеса – наш основной приоритет. Крупные предприятия у нас в республике – явление штучное, основная масса – это малый и средний бизнес. Новые зарплатные субсидии получат и те, кто первым попал под ограничения в этом году - аттракционы, кинотеатры, фудкорты. И те организации, которые с 27 июня закрылись. Причем величина выплаты будет зависеть от того, на сколько дней их приостановили. Также мы вводим отсрочку на два месяца займов, полученных в наших институтах поддержки бизнеса, плюс освобождение от аренды за госимущество. Благодарю всех наших предпринимателей за понимание, терпение, ответственное отношение к ситуации в республике», - сказал Алексей Цыденов.



Поддержку смогут получить предприниматели, входящие в утвержденные правительством России и правительством республики перечни пострадавших, деятельность которых ограничена указами главы Бурятии №183 и №37.



Им возместят часть затрат на выплату заработной платы, понесенных в период действия ограничений – с 15 июня по 11 июля 2021 года. Количество работников должно составлять не менее 90% или снизиться не более чем на 1 человека от численности на 1 июня 2021 года.



Размер субсидии будет зависеть от числа сотрудников, количества дней ограничения работы и минимального размера оплаты труда (12 792 рубля). Для организаций, продолживших работать в формате дистанционной доставки товара, выплата будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ.



Предпринимателю нужно будет подходить по основному виду экономической деятельности к пострадавшей отрасли, быть включенным по состоянию на 1 июня 2021 года в единый реестр субъектов МСП. Юрлицо или ИП не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства или в статусе приостановки. Также у заявителя в период с 15 июня по 11 июля 2021 года не должно быть зафиксировано нарушений ограничений, определенных указами главы Бурятии №183 и №37.



Главное условие – сохранение коллектива: на 1 сентября 2021 года численность не должна снизиться менее чем на 90% от количества работников, зафиксированного по состоянию на 1 июня 2021 года.



Заявки на субсидии Центр «Мой бизнес» начнет принимать в ближайшее время.



Фото: egov-buryatia.ru

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