В Бурятии транспортные полицейские заботятся о рассеянных пассажирах

Они вернули владельцам утерянные в поезде и на вокзале вещи, деньги и документы



В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте обратилась 42-летняя жительница города Зима, которая по собственной неосторожности оставила в вагоне поезда нетбук, зарядное устройство к нему, две флеш-карты и 20 тысяч рублей.



Сотрудники отдела своевременно приняли меры, не допустив хищения имущества заявительницы и вернув ей гаджет и денежные средства в целостности и сохранности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



А на севере республики полицейский патрульно-постовой службы транспортной полиции обнаружил на перроне железнодорожного вокзала Таксимо сумку с документами и банковскими картами, принадлежащими 66-летнему жителю Омской области. Сумка, в которой находились паспорт, военный билет, СНИЛС, медицинский полис и две банковские карты, попутным поездом возвращена владельцу.



Транспортная полиция Восточной Сибири напоминает пассажирам о необходимости бдительного отношения к сохранности личного имущества в пути следования железнодорожным, водным и воздушным транспортом.



Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте





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