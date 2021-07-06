В Улан-Удэ прогнозируют спад уровня воды в реках Уда и Селенга

«Водоканал» по рекомендации Роспотребнадзора начал обеззараживание воды на главных водозаборных станциях города



В Улан-Удэ за сутки уровень воды в Селенге (главном притоке Байкала) сегодня остался на вчерашней отметке и составляет 182 см. В реке Уда (приток Селенги) наблюдается незначительный подъем – 4 см, уровень составляет 177 см, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«До сегодняшнего дня рост уровней воды в реках наблюдался из-за прошедших на прошлой неделе проливных дождей. По прогнозам синоптиков, на этой и следующей неделе ожидается жаркая погода с кратковременными грозами, поэтому уровень воды в реках должен пойти на спад», - комментирует заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Тем не менее, структурные подразделения городской администрации и ресурсоснабжающие организации продолжают подготовку к возможному паводку на территории столицы Бурятии. В частности, из-за гидрологической обстановки на реках Бурятии и широкого распространения коронавирусной инфекции городской «Водоканал» по рекомендации Роспотребнадзора начал обеззараживание воды на главных водозаборных станциях – на новых головных сооружениях на острове Спасский, на Мясокомбинате и на АРЗ-1 в Поселье.



«Обеззараживание водозаборных систем и сооружений полностью безопасно для здоровья горожан. Вместо жидкого хлора вот уже на протяжении пяти лет «Водоканал» применяет безопасную «хлорную воду» из поваренной соли – точнее диоксида хлора, полученного из исходного материала – обыкновенной таблетированной технической соли. Основным сырьем для получения дезинфицирующего агента является нетоксичная и непожаро-невзрывоопасная поваренная соль. Благодаря новой системе, главный водозабор Улан-Удэ потерял статус опасного производственного объекта», - отметили в МУП «Водоканал».



Согласно распоряжению администрации Улан-Удэ, «Водоканал» также увеличил кратность лабораторных исследований воды. На сегодня ежедневный отбор проб воды на химические и микробиологические показатели в скважинах, резервуарах, в насосной станции, а также на водоколонках и отдельно стоящих скважинах показывает стабильность физико-химических и микробиологических показателей качества подземной воды, в том числе и после обеззараживания.



Кроме того, если централизованная подача воды в период возможного паводка будет ограничена, то на предприятии подготовлены две автоцистерны на шесть тысяч литров для подвоза чистой питьевой воды горожанам. Также районные администрации совместно с Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству прорабатывают варианты предоставления населению бутилированной воды.



Управление по ЧС администрации Улан-Удэ продолжает ежедневный мониторинг гидрологической обстановки на реках, а также на их основных притоках.



Фото: ulan-ude-info.ru



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