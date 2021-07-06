В Бурятии якобы байкальскую воду разливали из водопровода

Работа завода по производству воды «Основа» запрещена до устранения нарушений



В Бурятии по требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры судом признано незаконным производство бутилированной воды «Основа» в поселке Выдрино, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Производство бутилированной воды велось с грубыми нарушениями законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Розлив воды осуществлялся из централизованного водопровода без документов на продукцию, без санитарно-эпидемиологического заключения и без контроля за качеством питьевой воды и используемых упаковочных материалов. Непосредственным производством бутилированной воды занимались не прошедшие медицинский осмотр работники в условиях, не позволяющих производить уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами.



Продукция в дальнейшем представлялась как природная питьевая вода, полученная из источника – озера Байкал - и продавалась в центральной и западной частях России.



Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлены нарушения земельного законодательства, послужившие основанием для предъявления межрайонным прокурором искового признания о признании права собственности на участок, где работает завод, отсутствующим.



Решением Кабанского районного суда Бурятии участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета с освобождением от строений.



Судебное постановление не вступило в законную силу, отметили в прокуратуре.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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