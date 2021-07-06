Житель Бурятии убил отца в состоянии аффекта

Родитель злоупотреблял спиртным, часто оскорбляя и избивая взрослого сына



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, обвиняемый молодой человек проживал вместе с родителями в дачном товариществе вблизи села Поселье Иволгинского района. Отец злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения часто применял к сыну физическое и психическое насилие. Вечером 11 апреля пьяный мужчина вновь стал оскорблять и избивать сына. Молодой человек в ответ схватил нож и нанес им удар в живот отца. От полученных повреждений потерпевший позже скончался в больнице.



В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в рамках которой установлено, что молодой человек в момент нападения на отца находился в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье. Ввиду указанных выводов следствием сыну предъявлено соответствующее обвинение в убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: СКР



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