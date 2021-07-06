В Улан-Удэ вновь пахнуло «лихими девяностыми»

Оперативники задержали подозреваемых в грабеже, которые требовали с жертвы еще и ежемесячных выплат



В Улан-Удэ поздним вечером 22 июня в полицию Железнодорожного района поступило заявление от 20-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже. Он рассказал, что его 21-летний знакомый под надуманным предлогом организовал с ним встречу, на которой вместе с приятелем стал высказывать претензии.



Впоследствии молодые люди проехали на адрес проживания заявителя в районе Верхней Березовки, где нанесли побои ему и его товарищу. Из дома непрошенные гости похитили: гитару, бытовую и цифровую технику, деньги. А после, угрожая физической расправой, потребовали от 20-летнего гражданина ежедневных выплат в размере 10 тысяч рублей и покинули жилище. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 21-летних подозреваемых. У них в полном объеме изъято похищенное имущество. Отметим, что ранее оба были неоднократно судимы. Более того, один из них разыскивался судом за разбой и наркопреступление. Нигде работают.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства.



Один из злоумышленников заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.



Фото: pixabay.com



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