Врачи улан-удэнской поликлиники поблагодарили Вячеслава Дамдинцурунова за помощь детям

За три дня удалось развезти медоборудование для нуждающихся в паллиативной помощи



Вячеслав Дамдинцурунов откликнулся на призыв о помощи со стороны улан-удэнских медиков. Врачи городской поликлиники номер два попросили доставить медицинское оборудование для детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.



Недавно на странице медучреждения в Инстаграм появился пост с благодарностью Вячеславу Дамдинцурунову, министерству спорта Бурятии, тренерам, спортсменам и волонтёрам центра "Добродом" за оказанную поддержку.



"За три дня работы было доставлено 30 кроватей, 12 систем подъёма и перемещения пациента, 12 кресел-колясок, матрасов, подушек и т.д., - говорится в посте. - Большое спасибо и низкий поклон всем, кто принимал участие в этом благородном, важном и нужном деле!"



Минспорта республики поделилось этой записью на своей странице в Инстаграм, призвав жителей республики присоединиться к флешмобу #ЯСпасаюЖизни03.



"Ведь сейчас мы все немного спасатели", - говорится на странице министерства.



Напомним, этот флешмоб был запущен недавно в соцсетях. Чтобы принять в нем участие, нужно под хештегом #ЯСпасаюЖизни03 рассказать про свою помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.











В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.