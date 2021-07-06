У байкальских нерп обнаружили возможные признаки кожного заболевания

Специалисты планируют провести в августе экспедицию и взять необходимые анализы у эндемика

Как информирует ТАСС, ученые обнаружили на шкурах у байкальских нерп проявления, которые могут свидетельствовать о заболевании. Об этом в понедельник сообщил агенству директор Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Александр Купчинский.



- Наши специалисты обнаружили, что где-то с осени 2020 года или какое-то кожное заболевание [среди нерп] начало прогрессировать, или еще что-то [произошло]. Пока это наблюдаем только по видеокамерам, установленным по Байкалу, но видно - с нерпами что-то не то. Поэтому запланировали на август экспедицию, чтобы взять пробы. Уже есть договоренность с лабораторией на дерматологические анализы, чтобы посмотреть, что это за непонятные проявления, дерматит или еще что-то, - сказал Купчинский.



Видеонаблюдения на Байкале сотрудники музея ведут с 2007 года. Камеры установлены под водой и на поверхности, в том числе на Ушканьих островах, где находится одно из самых больших лежбищ нерпы. На сайте музея ведутся онлайн-трансляции с этих мест.



Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде. Обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, и их популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году, после чего ее численность выросла и сейчас составляет, по разным оценкам, от 100 до 130 тыс. особей.



В 1987-1988 годах произошла массовая гибель байкальской нерпы в результате эпизоотии. Тогда погибло от 10 тыс. до 15 тыс. особей.

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