В Забайкалье вновь перенесли фестиваль «Алтаргана»

Теперь его проведение планируется на следующий год, а пока предлагаются онлайн-форматы



XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана - 2020» пройдет в Забайкалье в 2022-м году. Такое решение принято сегодня оргкомитетом фестиваля из-за сложившейся эпидобстановки на территории Забайкалья и других регионов-участников. Обсуждение вопроса прошло на заседании оргкомитета под председательством губернатора Забайкалья Александра Осипова, сообщает официальный краевой портал.



Заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев отметил, что окончательная дата проведения фестиваля будет определяться уже в следующем году.



«Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию, которая сейчас неблагоприятная практически во всех участвующих в фестивале регионах России и в других странах. Решение о переносе поддержали все участники»,- сообщил он.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил проводить различные онлайн-мероприятия, которые будут поддерживать интерес к фестивалю.



«Мы в высокой степени готовности, но сложилась эпидемиологическая ситуация, которая не приемлет другого решения. Предложение – предусмотреть разного рода культурные, развлекательные онлайн-мероприятия, которые будут предшествовать фестивалю в следующем году. Необходимо вместе организовать эту работу»,- подчеркнул глава региона.



В работе оргкомитета приняли участие сенатор РФ Баир Жамсуев, члены Забайкальского правительства, руководители Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа, Фонда по развитию бурятской культуры и традиций Монголии, Восточного, Булганского аймаков Монголии, Западного сомона Синихэ автономного района Внутренняя Монголия (КНР).



Фото: egov-buryatia.ru





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