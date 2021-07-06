Из Бурятии уезжают иностранные мигранты

Граждане Китая, Киргизии и Армении все чаще возвращаются на родину







В Бурятии доля международной миграции в общем миграционном потоке составила в прошлом году 5,7 %. Отток населения республики за счет международной миграции составил 469 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 2074 и выбыло 2543 человека, сообщает Бурятстат.



Наибольшую долю в миграционном оттоке населения составляют мигранты из Китая – 497, Киргизии – 144 и Армении – 38 человек, уточнили в статведомстве.



Миграционный отток населения республики за счет межрегиональной миграции составил 881 человек. Из других регионов России в республику прибыло 11 885 и выбыло 12 766 человек. Прирост населения произошел в основном за счет миграционного обмена с регионами по Дальневосточному федеральному округу – 328. В том числе - с Забайкальским краем – 448 человек. Прирост за счет Сибирского федерального округа – 135 человек, в том числе с Иркутской областью – 209, Томской областью – 148, Новосибирской областью – 28 человек.



Межрегиональный миграционный отток населения традиционен - в Южный федеральный округ – 490, в том числе в Краснодарский край – 335; Центральный федеральный округ – 407, в том числе в Московскую область – 201; в Северо-Западный федеральный округ – 374, в том числе в Ленинградскую область – 150, в Санкт-Петербург – 123.



В целом миграционный отток населения за 2020 год составил 1350 человек. В республику прибыло 13959 и выбыло 15309 человек. Основная часть мигрантов (94,3 %) перемещалась в пределах Российской Федерации. В границах республики совершено 63,9 % перемещений.



Наибольший прирост населения наблюдался по Иволгинскому району (2110 человек) и Тарбагатайскому району (730 человек). Значительный отток населения отмечен из Улан-Удэ

(2 256 человек), Джидинского района (403 человека) и Закаменского района (328 человек). Миграционная убыль по районам республики, приравненным к Крайнему Северу, составила 404 человека.



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