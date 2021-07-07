В Улан-Удэ адвокату не удалось оспорить приговор в отношении себя

Она осуждена за мошеннические действия в особо крупном размере к реальному сроку свободы



Верховный суд Бурятии признал необоснованными доводы апелляционных жалоб осужденного адвоката и её адвокатов о невиновности и оставил без без изменения приговор районного суда, признавшего юриста виновной в «покушении на мошенничество», сообщили в прокуратуре республики.



Напомним в апреле нынешнего года Советский районный суд Улан-Удэ осудил адвоката за «действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, не доведенные до конца по независящим от лица обстоятельствам». Ей назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.



В октябре 2019 года путем обмана адвокат получила от осужденного 1 млн рублей под предлогом необходимости дачи взятки должностному лицу за удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении. Похищенными деньгами злоумышленница не распорядилась, так как преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.



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