В Бурятии потушен лесной пожар около села Новый Уоян

Возгорание возникло в пяти километрах от населенного пункта



В Северо-Байкальском районе Бурятии в 5 км от села Новый Уоян возник лесной пожар из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание ликвидирована на площади 3 гектара, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Борьбу с огненной стихией вели 23 сотрудника лесной охраны, использовалось пять единиц лесопожарной техники.



На утро 7 июля новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено более 2200 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1386 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 4 млн рублей.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



Фото: РАЛХ





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