В Бурятии суточный прирост числа случаев COVID-19 упал ниже 300

Однако смертность от коронавируса все еще высока - 23 летальных исхода за сутки



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 46 820. Это на 297 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 51% (23 602) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 373 человека, 23 за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека., в возрасте 65 лет и старше - 20 человек), сообщили в минздраве республики.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 209 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 21 232 человека.



В стационарах получают лечение 3 086 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 742. В отделениях реанимации находится 192 пациента (из них старше 65 лет – 95), на ИВЛ – 142 пациента (из них старше 65 – 69), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 109.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 974 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 42 514 (+240) человек, дополнительно сняты с наблюдения 934 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 613 коек: занято – 3 083, свободно – 530 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 843 человек, с нарастающим итогом – 1 170 362 человек.



Фото: pixabay.com





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