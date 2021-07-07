Бурятия остается в числе лидеров «Дальневосточной ипотеки»

В республике выдано 2 263 кредита на сумму 5,5 миллиарда рублей



В Дальневосточном федеральном округе по программе «Дальневосточная ипотека» выдано 21 843 кредита. Общая сумма предоставленных с момента старта программы средств составила 81,4 млрд рублей. Рейтинг регионов – лидеров «дальневосточной ипотеки» по объему выданных средств возглавляют Приморье, Якутия и Хабаровский край, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики – единый институт развития, подведомственный Минвостокразвития.

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ТОП – 7 регионов ДФО по количеству выданных льготных жилищных кредитов сегодня составляют:



1. Приморский край (выдано 6233 кредита на общую сумму 25,3 млрд. руб.)

2. Якутия (4484 кредита на сумму 18,0 млрд руб.)

3. Хабаровский край (3044 кредита на сумму 11,6 млрд руб.)

4. Бурятия (2263 кредита на сумму 5,5 млрд руб.)

5. Амурская область (1993 кредита на сумму 7,0 млрд руб.).

6. Забайкальский край (1394 кредита на 4,2 млрд руб.)

7. Сахалинская область (1382 кредита на сумму 6,6 млрд руб.)



На Приморский край, Хабаровский край, Якутию, Бурятию, Амурская область – приходится 82% от общего количества выданных кредитов.



Эксперты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отмечают рост популярности кредитов, взятых по программе «Дальневосточная ипотека» с целью постройки индивидуального жилья (ИЖС). На сегодняшний день количество выданных кредитов достигло 1532, а общая сумма выданных средств превысила 6,2 млрд руб. При этом на начало июня было 1262 договора. Таким образом, в течение июня 2021 года в ДФО выдано 270 новых кредитов с целью ИЖС, что составило рост в 21,3%.



«Рост востребованности кредитования на строительство собственного дома мы объясняем несколькими факторами, - прокомментировал заместитель директора департамента реализации проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин. – В первую очередь сработали меры правительства России - ряд существенных уточнений упростил молодым семьям и получателям земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» получение кредита по программе «Дальневосточная ипотека» для строительства жилого дома на своей земле. Эта мера дала реальный эффект и продолжает работать на увеличение количества новых заявок. Второй фактор – сезонный. Лето – благоприятное время для строительства. Особенно в регионах вечной мерзлоты, как Якутия. Не случайно здесь наиболее значительный рост количества новых кредитов на постройку собственного дома. За прошедший июнь в Якутии был заключен 131 новый договор, что выше на 19,4% показателей начала июня. Всего на сегодняшний день в республике за все время существования программы выдано 803 кредита на ИЖС».



По данным департамента «Дальневосточной ипотеки» социального блока КРДВ, зафиксирован также рост популярности кредитов на ИЖС в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области. На Дальнем Востоке идея собственного дома в пригороде становится популярной среди молодежи - целевой аудитории программы «Дальневосточная ипотека». Эксперты единого института развития ДФО и Арктики – КРДВ полагают, что тренд на увеличение популярности кредитов на строительство ИЖС на Дальнем Востоке сохранится.



Сергей Потанин отметил также, что выросла и средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего Востока: если на старте программы она составляла порядка 3,3 млн руб., то сегодня - в среднем 4,09 млн руб.



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. В конце 2020 года вступил в силу закон, позволяющий досрочно оформить в собственность «дальневосточный гектар» при условии оформления «Дальневосточной ипотеки». Участники программы «Дальневосточный гектар» могут предоставить полученные земельные участки в качестве залога для обеспечения ипотеки под 2%.



Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 15%. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 14 банков, причем шесть банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 регионах ДФО.



Фото: «Номер один»





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