Справочку не желаете?

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Вас ждут незабываемые допросы, набор развлечений, подготовленный операми с богатой фантазией, а самым удачливым достанется еще и отдых в обсерваторе.36-летний работник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности в одном из мессенджеров увидел объявление о предоставлении медицинских справок. 21 июня непривитый мужчина приобрел поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для предъявления ее работодателю, сообщили недавно в МВД Бурятии.Сейчас полицейские пытаются добраться до всех, кто имеет отношение к поддельным справкам. Максимальное наказание, которое грозит виновным, - до одного года лишения свободы.Но вопрос в другом: зачем? Вакцинация бесплатная, не занимает много времени, защищает от ковида. А что если наш герой просто шопоголик? И, увидев предложение что-то купить, просто не удержался и, даже не прочитав, нажал «оформить заказ»?А может быть, думал, что вакцинация платная и таким образом он экономит деньги? В любом случае не хочется верить, что люди всерьез считают, будто вакцина – это попытка чипировать население. Чтобы потом прослушивать и контролировать условного Ивана Петровича, пока он ест воблу.