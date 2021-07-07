Жители Бурятии могут проголосовать за «Сокровища России»

Республика присоединилась к проекту журнала National Geographic Traveler по выбору лучших туробъектов



Бурятия с начала июля присоединилась к проекту журнала National Geographic Traveler «Сокровища России». В рамках проекта с 1 июля по 10 октября на сайте



Проект «Сокровища России» нацелен на поддержку внутреннего туризма и поиск новых и необычных маршрутов и мест для путешествий в России. Проект получит активную поддержку на всех информационных ресурсах National Geographic Traveler: на сайте, в социальных сетях и в журнале.



Голосование проходит по десяти основным номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник».



По словам одного из участников проекта, Светланы Цыбикдоржиевой, директора «Жассо тур» (этнокомплекс «Степной кочевник»): «Участие в проекте «Сокровища России» для нас — это не только отличная возможность продвижения самого туристического объекта и его имиджевой составляющей, это также возможность стать известным на федеральном уровне. Надеемся, что сможем занять первое место в своей номинации».



Отметим, что участие в конкурсах по продвижению туристических брендов Бурятии отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в частности, в повышении доступности туристических продуктов и информированности о них.



От Бурятии в онлайн-голосовании принимают участие следующие туристические объекты:



- в номинации “Культурно-исторический объект: - Этнографический музей народов Забайкалья;

- в номинации «Народный промысел» - бурятские сувениры из рога;

- в номинации «Национальная кухня» - бурятские буузы;

- в номинации «Общественное пространство» - Национальная библиотека Бурятии;

- в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» -курорт «Горячинск»;

- в номинации «Природный объект» - Государственный природный заповедник «Джергинский»;

- в номинации «Речной и морской круиз» – маршрут «К лежбищу байкальской нерпы»;

-в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль» - праздник Нового года по восточному календарю «Сагаалган»;

- в номинации «Туристическая тропа» - маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос, Забайкальский национальный парк;

- в номинации «Экскурсионный маршрут» - маршрут «В гостях у Степного кочевника» (с. Ацагат).



Все номинанты выдвинуты при поддержке Туристского информационного центра «Байкал». Информационную поддержку онлайн-голосованию в Бурятии оказывает министерство туризма Бурятии.



Голосование проводится с 1 июля 2021 года до 10 октября 2021 года на сайте:



Фото: туристский информационный центр «Байкал»



Бурятия с начала июля присоединилась к проекту журнала National Geographic Traveler «Сокровища России». В рамках проекта с 1 июля по 10 октября на сайте https://russia.nat-geo.ru/ проходит онлайн-голосование за лучшие туристические объекты нашей страны, сообщает пресс-служба минтуризма республики.Проект «Сокровища России» нацелен на поддержку внутреннего туризма и поиск новых и необычных маршрутов и мест для путешествий в России. Проект получит активную поддержку на всех информационных ресурсах National Geographic Traveler: на сайте, в социальных сетях и в журнале.Голосование проходит по десяти основным номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник».По словам одного из участников проекта, Светланы Цыбикдоржиевой, директора «Жассо тур» (этнокомплекс «Степной кочевник»): «Участие в проекте «Сокровища России» для нас — это не только отличная возможность продвижения самого туристического объекта и его имиджевой составляющей, это также возможность стать известным на федеральном уровне. Надеемся, что сможем занять первое место в своей номинации».Отметим, что участие в конкурсах по продвижению туристических брендов Бурятии отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в частности, в повышении доступности туристических продуктов и информированности о них.От Бурятии в онлайн-голосовании принимают участие следующие туристические объекты:- в номинации “Культурно-исторический объект: - Этнографический музей народов Забайкалья;- в номинации «Народный промысел» - бурятские сувениры из рога;- в номинации «Национальная кухня» - бурятские буузы;- в номинации «Общественное пространство» - Национальная библиотека Бурятии;- в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» -курорт «Горячинск»;- в номинации «Природный объект» - Государственный природный заповедник «Джергинский»;- в номинации «Речной и морской круиз» – маршрут «К лежбищу байкальской нерпы»;-в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль» - праздник Нового года по восточному календарю «Сагаалган»;- в номинации «Туристическая тропа» - маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос, Забайкальский национальный парк;- в номинации «Экскурсионный маршрут» - маршрут «В гостях у Степного кочевника» (с. Ацагат).Все номинанты выдвинуты при поддержке Туристского информационного центра «Байкал». Информационную поддержку онлайн-голосованию в Бурятии оказывает министерство туризма Бурятии.Голосование проводится с 1 июля 2021 года до 10 октября 2021 года на сайте: https://russia.nat-geo.ru/nominations/ . На сайте нужно выбрать категорию и объект, нажать кнопку «Голосовать» (система предложит авторизоваться через одну из соцсетей). Итоги народного голосования подведут в ноябре, они будут опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler. Награждение состоится до 31 ноября.Фото: туристский информационный центр «Байкал»

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