В Бурятии ОНФ предлагает внедрить систему контроля за мусорным регоператором

В частности, необходимо возобновить отслеживание автотранспорта перевозчиков через систему ГЛОНАСС







В Бурятии эксперты Общероссийского народного фронта предложили определить конкретные даты запуска нового программного обеспечения, которое поможет гражданам оперативно получать помощь при нарушении графика вывоза отходов, а также отслеживать перемещение мусоровозов, сообщает сайт ОНФ.



С такой инициативой общественники выступили на рабочем совещании, которое состоялось 2 июля в формате онлайн и было посвящено проблемам с оборотом коммунальных отходов. В мероприятии приняли участие представители минприроды республики, Бурприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и регоператора - ООО «ЭкоАльянс».



Представители Народного фронта в Бурятии оценили эффективность работы регионального оператора, исходя из критериев основных показателей, по которым и были заслушаны комментарии «ЭкоАльянса», а по итогу сформировали конкретные вопросы и предложения, требующие отдельной проработки со стороны минприроды республики и самого регоператора.



В первом квартале нынешнего года в региональное отделение ОНФ поступило большое количество жалоб от населения республики на неудовлетворительную работу регионального оператора - несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Эта и другие проблемы (завалы мусора, переполненность контейнеров и образование стихийных несанкционированных свалок) остаются актуальными до сих пор.



Одним из важнейших вопросов, поднятых на совещании, стало отсутствие в республике электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами, которая бы достоверно отражала все данные, начиная от месторасположения конкретных мусорных площадок и сведений о количестве обрабатываемых отходов до фактического местонахождения автомобиля перевозчика ТКО. Это помогло бы в общественном и муниципальном контроле за качеством оказываемых услуг.



«Для объективной оценки эффективности текущей работы «ЭкоАльянса» по выполнению своих обязательств перед жителями республики, а также для оценки качества работы руководства компании запрошены сведения по основным проблемам. Кроме того, мы предложили определить конкретные даты запуска нового программного обеспечения, которое поможет гражданам оперативно получать помощь при нарушении графика вывоза отходов, а также отслеживать перемещение мусоровозов. Дополнительно, на время тестирования новой системы, было предложено возобновить отслеживание грузового автотранспорта перевозчиков через систему ГЛОНАСС» - прокомментировал член регионального штаба ОНФ, координатор тематической площадки «Экология» Евгений Кислов.



По информации минприроды Бурятии и «ЭкоАльянса», в настоящее время при поддержке коллег из Иркутской области в Гусиноозерске запущен пилотный проект новой электронной платформы, которая в будущем будет доступна для всех граждан. Также запланировано создание отдельного мобильного приложения для оперативной связи между регоператором, перевозчиком и потребителем. В дальнейшем вся эта система должна быть подключена к всероссийской цифровой платформе АИС «Отходы».



Фото: onf.ru



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