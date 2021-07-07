В Бурятии утонула 33-летняя женщина

Начиная с минувших выходных, с наступлением жары, в республике ежедневно тонут люди



В Бурятии накануне на реке Уде вблизи поселка Онохой Заиграевского района при купании утонула 33-летняя женщина. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они искали тело женщины на реке до наступления темноты. Поиск результата не дал, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС

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«Это далеко не первая гибель на воде в республике. Начиная с прошлых выходных в Бурятии ежедневно тонут люди», - отметили в нем.



Фото: pixabay.com





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