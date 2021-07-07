Адиса из Бурятии восстанавливается после укола «Золгенсма»

Малышку недавно выписали из больницы, ей предстоит реабилитация



Родители Адисы Гармаевой в социальных сетях поделились новостями про реабилитацию девочки после укола «Золгенсма». Малышку уже выписали из больницы. Дарима Гармаева подробно рассказала о том, как проходила процедура, и о том, что после укола анализы у девочки хорошие.



- Первый день реакции не было никакой, потом, на 3-и сутки началась сильная рвота и поднялась температура до 38. Она перестала кушать, сутки не ела и капризничала. Но нас предупредили, что это – нормальная реакция на препарат. Два дня Адиса чувствовала себя плохо, потом все стало хорошо, - рассказала мама малышки.



Родители уже заметили изменения в лучшую сторону у девочки – после укола «Золгенсма» прошло немного времени, возможно, подействовал накопительный эффект от препарата «Спинраза», который девочке ставили для поддержания.



- Руками стала держать мелкие предметы очень хорошо, соску может сама вытаскивать, доставать мелкие предметы вокруг, переворачиваться, - поделилась мама Адисы.



Как отметила мама, судя по опыту других семей, укол «Золгенсма» подействует через два-три месяца. Семья Гармаевых отправится домой, как только закончит все дела в Москве.







фото: со страницы Адисы Родители Адисы Гармаевой в социальных сетях поделились новостями про реабилитацию девочки после укола «Золгенсма». Малышку уже выписали из больницы. Дарима Гармаева подробно рассказала о том, как проходила процедура, и о том, что после укола анализы у девочки хорошие.- Первый день реакции не было никакой, потом, на 3-и сутки началась сильная рвота и поднялась температура до 38. Она перестала кушать, сутки не ела и капризничала. Но нас предупредили, что это – нормальная реакция на препарат. Два дня Адиса чувствовала себя плохо, потом все стало хорошо, - рассказала мама малышки.Родители уже заметили изменения в лучшую сторону у девочки – после укола «Золгенсма» прошло немного времени, возможно, подействовал накопительный эффект от препарата «Спинраза», который девочке ставили для поддержания.- Руками стала держать мелкие предметы очень хорошо, соску может сама вытаскивать, доставать мелкие предметы вокруг, переворачиваться, - поделилась мама Адисы.Как отметила мама, судя по опыту других семей, укол «Золгенсма» подействует через два-три месяца. Семья Гармаевых отправится домой, как только закончит все дела в Москве. Напомним, историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.фото: со страницы Адисы

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