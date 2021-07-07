В Бурятии задержали подозреваемого в грабеже

Грабитель и жертва вместе распивали спиртное, но подрались





В Бурятии в Северобайкальске злоумышленник ограбил мужчину. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого возле его дома, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Житель поселка Новый Уоян приехал в Северобайкальск на заработки и в этот же день купил сотовый телефон. На улице мужчина познакомился с местным жителем. После совместного распития спиртных напитков у мужчин возникла ссора.



В ходе последовавшей за тем потасовки у потерпевшего из кармана выпал новый телефон. Злоумышленник схватил гаджет и скрылся с ним. После безуспешных поисков недавнего знакомого потерпевший обратился в правоохранительные органы.



Правонарушителя задержал наряд вневедомственной охраны возле его дома. Задержанный, ранее судимый 36-летний местный житель, доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.