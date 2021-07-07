Сколь веревочка не вьётся, вес равно – привьёшься

Работодатели Бурятии стали чаще требовать вакцинирования от COVID-19



Работодатели Бурятии стали чаще упоминать в информации о вакансиях о тестах и вакцинах от COVID-19. Как правило, это касается специалистов розничной торговли, медицинских сотрудников и тех кандидатов, кто претендует на вакансии с вахтовым методом работы, сообщает портал



«Например, в вакансии продавец-консультант в крупную сеть спортивной одежды и обуви в Улан-Удэ – одно из требований к кандидату заключается в готовности сделать прививку от COVID-19. Второй тип вакансий с упоминанием COVID-19 – это когда компании предлагают бесплатное тестирование и иногда даже лечение от коронавируса, как часть программы заботы о здоровье сотрудников», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.



Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали содержание текстов вакансий и резюме на предмет упоминания наличия тестирования/вакцинации от COVID-19, размещенных с января по середину июня 2021. Количество резюме, в которых соискатели сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, с 1 по 22 июня достигло рекордных 10,4 тыс, что в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, чем в начале года.



Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растет в среднем на 40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы. Чаще всего упоминают о своей вакцинации соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, ИТ, туризме и HoReCa. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.



Со стороны работодателей упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании выросли на 58% с начала года и в июне . достигли почти 2 тысяч.



Чаще всего в начале лета упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании можно встретить в вакансиях для соискателей, которым предлагают работу в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa.



В Бурятию, по данным Роспотребнадзора, всего поступило 222 850 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 202 938 человек (остаток первого компонента составляет 19 912 единиц). Завершили вакцинацию 141 726 человек (остаток – 81 124 единиц). План вакцинации – 431 580 человек.



Кстати, каждая третья российская компания стимулирует персонал сделать прививку от коронавируса, сообщает результаты своего опроса



Впрочем, 41% компаний вакцинацию работников не стимулирует. Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона. Судя по комментариям респондентов, уже есть компании, где сотрудников, не имеющих антител к COVID-19, отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска.



Прививочную кампанию среди персонала чаще всего проводят крупные работодатели с численностью свыше 1000 работников (40%), а также предприятия из сферы продаж и финансов (по 38%). Реже всего стимулирующие меры внедряют компании сферы информационных технологий (27%): «У нас весь штат на удаленке сидит больше года».



Фото pixabay.com

Работодатели Бурятии стали чаще упоминать в информации о вакансиях о тестах и вакцинах от COVID-19. Как правило, это касается специалистов розничной торговли, медицинских сотрудников и тех кандидатов, кто претендует на вакансии с вахтовым методом работы, сообщает портал Head Hunter «Например, в вакансиив крупную сеть спортивной одежды и обуви в Улан-Удэ – одно из требований к кандидату заключается в готовности сделать прививку от COVID-19. Второй тип вакансий с упоминанием COVID-19 – это когда компании предлагают бесплатное тестирование и иногда даже лечение от коронавируса, как часть программы заботы о здоровье сотрудников», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали содержание текстов вакансий и резюме на предмет упоминания наличия тестирования/вакцинации от COVID-19, размещенных с января по середину июня 2021. Количество резюме, в которых соискатели сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, с 1 по 22 июня достигло рекордных 10,4 тыс, что в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, чем в начале года.Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растет в среднем на 40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы. Чаще всего упоминают о своей вакцинации соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, ИТ, туризме и HoReCa. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.Со стороны работодателей упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании выросли на 58% с начала года и в июне . достигли почти 2 тысяч.Чаще всего в начале лета упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании можно встретить в вакансиях для соискателей, которым предлагают работу в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa.В Бурятию, по данным Роспотребнадзора, всего поступило 222 850 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 202 938 человек (остаток первого компонента составляет 19 912 единиц). Завершили вакцинацию 141 726 человек (остаток – 81 124 единиц). План вакцинации – 431 580 человек.Кстати, каждая третья российская компания стимулирует персонал сделать прививку от коронавируса, сообщает результаты своего опроса SuperJob . Вакцинированным сотрудникам дают оплачиваемые выходные, дополнительные дни к отпуску или выписывают премию. Чаще всего стимулируют персонал прививаться крупные предприятия.Впрочем, 41% компаний вакцинацию работников не стимулирует. Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона. Судя по комментариям респондентов, уже есть компании, где сотрудников, не имеющих антител к COVID-19, отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска.Прививочную кампанию среди персонала чаще всего проводят крупные работодатели с численностью свыше 1000 работников (40%), а также предприятия из сферы продаж и финансов (по 38%). Реже всего стимулирующие меры внедряют компании сферы информационных технологий (27%): «У нас весь штат на удаленке сидит больше года».Фото pixabay.com

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