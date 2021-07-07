В Бурятии поставщикам коммунальных услуг рекомендовали не писать на подъездах и заборах

Жители республики получат оповещения об отключении горячей воды цивилизованно - через портал «Госуслуги»



Пожелание Остапа Бендера о корректности объявлений, высказанное магазине «Платье мужское, дамское и детское», где он прикупал одежду для детей лейтенанта Шмидта, начинается сбываться в Бурятии с учетом требований века информационных технологий. Госстройжилнадзор региона рекомендовал ресурсоснабжающим организациям организовать оперативную работу по своевременному размещению графиков отключения горячей воды в системе ГИС ЖКХ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Согласно действующему законодательству, исполнитель коммунальных услуг обязан информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в поставке ресурса не позднее чем за десять рабочих дней до этого. Исполнители коммунальных услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг, указывая адрес, вид коммунальной услуги, дату и время окончания перерыва и его причину.



«Сегодня объявления об отключении воды должны быть не на дверях подъездов в многоквартирных домах, а в электронном виде на личную почту каждого гражданина, что вполне естественно в век технологий. Хотя и объявления на бумаге нельзя отрицать для тех, кто не владеет интернетом. Портал Госуслуги очень востребован в настоящее время, и граждане почувствовали его преимущества. Что касается информации о графике планового отключения горячей воды, то первыми оповещения через портал начали получать жители Московской области в мае этого года благодаря активному сотрудничеству с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Постепенно на такой вид оповещения перейдут и все остальные регионы страны, в том числе и наша республика - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.



Следует также отметить, что в случае неразмещения сведений в ГИС ЖКХ в отношении должностных и юридических лиц могут быть составлены протоколы об административных правонарушениях.



Напомним, в «Золотом телёнке» великолепие магазина одежды разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери: «Штанов нет».



«Фу, как грубо! – сказал Остап, входя. – Сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам. А тут – «штанов нет». Написали бы еще «портков нет».



В принципе, все верно – глупо писать на заборе об отсутствии горячей воды, когда есть интернет. Вот только портков (простите – горячей воды), как не было, так и не будет. Сразу после локдауна - с 12 по 16 июля включительно. Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут.



Фото: «Номер один»











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