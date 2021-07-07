В Бурятии семья с шестью детьми живет в аварийном доме

Ее не могут переселить не могут из-за отсутствия свободных жилых помещений



Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина рассказала в соцсетях о том, что на выездном личном приеме к ней обратилась многодетная мама из Иволгинского района. Женщина вместе с шестью детьми проживает в аварийном неблагоустроенном доме 1980 года постройки.



- В декабре 2019 года на основании распоряжения администрации сельского поселения «Иволгинское» межведомственной комиссией проведено обследование дома, которое показало, что в фундаменте дома образовались трещины и сколы, стены дома деформировались, венцы отошли от основания, потолок местами провис и держится на подпорках, пол прогнил. Как следует из акта обследования, в связи со значительными истощениями капитальных строительных конструкций и продолжительным периодом эксплуатации дом не пригоден для проживания, – сообщила Наталья Ганькина.



При этом, переселение семьи пока невозможно, так как отсутствуют свободные жилые дома.



- Отсутствие маневренного жилищного фонда на территории сельского поселения создает угрозу нарушения жилищных прав граждан, проживающих в этом населенном пункте, оказавшихся в ситуации, когда они становятся нуждающимися во внеочередном предоставлении жилого помещения. В связи с непринятием муниципалитетом решения о расселении семьи из аварийного жилья, мною в адрес прокурора Иволгинского района направлено обращение о проведении правовой оценки законности изложенных фактов, - отметила омбусмен.



Прокурором Иволгинского района в районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию сельского поселения «Иволгинское» создать маневренный жилищный фонд. Вопрос восстановления жилищных прав многодетной семьи находится на контроле.





фото: pixabay.com

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