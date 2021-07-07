В Бурятии впервые сдан ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

В Улан-Удэ отличилась выпускница гимназии № 59 Татьяна Иринчеева



В Улан-Удэ сто баллов за ЕГЭ по профильной математике, впервые в Бурятии, получила выпускница гимназии № 59 Татьяна Иринчеева. Также стали известны результаты ЕГЭ по информатике. Два выпускника – Сергей Котов, ученик средней школы № 32 и Нурулла Амин из средней школы № 26 – получили наивысший экзаменационный балл, сообщили в пресс-службе городской адмиистрации.



В настоящий момент в Улан-Удэ по итогам основного периода ЕГЭ получен 31 максимальный результат. Из них 12 получено по русскому языку, 10 – по литературе, три – по физике, по два – по химии и информатике, один – по профильной математике и один по географии.



Фото: ulan-ude-info.ru



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