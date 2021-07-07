В Бурятии многодетный сельчанин истязал двух старших детей

После очередных побоев дочь обратилась за медицинской помощью к местному фельдшеру



В Джидинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в «истязании двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, потерпевшие, девочка и мальчик, проживают в многодетной семье и являются старшими из семи детей. Отец злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения выходил за рамки допустимых методов воспитания. В качестве наказания за мелкие провинности, а также, понуждая к работе по дому, он неоднократно применял к детям физическое и психическое насилие, оскорбляя и нанося удары руками, ногами по голове, туловищу и конечностям. Остальных детей мужчина не трогал.



После очередных побоев дочь обратилась за медицинской помощью к местному фельдшеру, который передал сообщение об истязании несовершеннолетней в правоохранительные органы.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.