Игорь Шутенков поручил градостроительному совету оценить возведение ТРЦ под оперным театром

Решение принято после рабочей встречи с застройщиком, которая прошла на площадке перед строящимся объектом



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил рассмотреть вопрос возведения торгового центра возле театра оперы и балета на градостроительном совете, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Такое решение принято после рабочей встречи с застройщиком, которая прошла накануне, 6 июля, на площадке перед строящимся объектом. Во встрече приняли участие представители администрации главы и правительства Бурятии, администрации Улан-Удэ, а также - Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии, Комитета по строительству и Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.







Сейчас по факту строительства объекта «Полуподземный торгово-развлекательный центр с благоустройством надземной части территории по улице Ленина Улан-Удэ»



В совете примут участие архитекторы и приглашенные общественники, вовлеченные в проблему строительства объекта. Совет состоится завтра, 8 июля. Отметим, Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия уже подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Бурятии о приостановке строительства объекта.



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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил рассмотреть вопрос возведения торгового центра возле театра оперы и балета на градостроительном совете, сообщили в пресс-службе городской администрации.Такое решение принято после рабочей встречи с застройщиком, которая прошла накануне, 6 июля, на площадке перед строящимся объектом. Во встрече приняли участие представители администрации главы и правительства Бурятии, администрации Улан-Удэ, а также - Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии, Комитета по строительству и Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. Как сообщал «Номер один» , в ходе строительства объекта выявлено несоответствие в части высотных отметок. Строящийся объект закрывает видовые площадки театра оперы и балета и объект культурного наследия – гостиницу «Бурятия». Соответствующие изменения в разрешение на строительство подрядная организация «Бест-Плюс» не внесла.Сейчас по факту строительства объекта «Полуподземный торгово-развлекательный центр с благоустройством надземной части территории по улице Ленина Улан-Удэ» проводит проверку Госстройнадзор . Одновременно подключается градостроительный совет. «Комитету по архитектуре и градостроительству поручаю в срок до 8 июля организовать проведение градостроительного совета по вопросу строительства полуподземного торгово-развлекательного центра за оперным театром в Улан-Удэ», – сказал мэр города.В совете примут участие архитекторы и приглашенные общественники, вовлеченные в проблему строительства объекта. Совет состоится завтра, 8 июля. Отметим, Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия уже подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Бурятии о приостановке строительства объекта.Фото: ulan-ude-info.ru

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