В Бурятии за шесть понедельников клиенты Tele2 выпили 422 литра кофе

Еженедельно клиентам компании были доступны любых три подарка в самых востребованных категориях



Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги акции «Понедельники Tele2». Наиболее популярными стали предложения региональных партнеров компании. За шесть первых дней недели клиенты получили более 4,1 тыс. уникальных промокодов, по которым они могли бесплатно получить кофе, дополнительную пиццу или второй билет в кино.



Еженедельно клиентам компании в Бурятии были доступны любых три подарка в самых востребованных категориях – еда и кофе, кино, oнлайн-шопинг и обучение. По итогам акции абоненты Tele2 в республике признаны настоящими кофеманами. За шесть понедельников было выпито 422 литра кофе от кафе Red Cup и съедено более 140 килограммов пиццы от «Додо Пиццы».



Кроме того, в период действия акции клиенты оператора могли получить второй билет в подарок от кинотеатра «Пионер Кино» или бесплатный фильм от онлайн-кинотеатра Wink, купить со скидкой товары на онлайн-платформах Lamoda или AliExpress, или воспользоваться бесплатным месячным доступом на дистанционные уроки английского от школы Skyeng.



Акция «Понедельники Tele2» реализована в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Сегодня жители Бурятии могут воспользоваться другими актуальными предложениями от партнеров оператора, для этого необходимо выбрать подарок и получить промокод в приложении «Мой Tele2».



Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.



Фото: Tele2



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