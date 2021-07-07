В жевательной резинке найдены потенциально опасные добавки

Об этом говорят результаты исследования, сделанные Независимой потребительской организацией Дании



Независимая потребительская организация Дании (Forbruderrådet Tænk) протестировала 201 жевательную резинку и заключила, что в составе 70% из них содержатся потенциально опасные для здоровья компоненты. В частности, речь о добавках BHA (E320), BHT (E321) и диоксиде титана (Е271), сообщила пресс-служба Российской системы качества (Роскачество).



В исследовании оценивались как локальные марки, так и международные: Mentos, Stimorol, Hubba Bubba, Chupa Chups и другие. Е320 обнаружен в знаменитых стиках от Wrigley´s (Doublemint и Spearmint), а также в жвачке Stimorol (Peppermint flavour и mint flavour). Кроме того, в Stimorol использовался диоксид титана. E321 обнаружен в ряде жвачек Bubble Gum, Chupa Chups, Mentos (линейки Pure Fresh, Spearmint и Air), Jelly Belly, Stimorol (Air Rush menthol & blackcurrant) и Wrigley´s (Hubba Bubba Mega lang cola).



Опасность Е320 и Е321 не доказаны



E320 и Е321 — антиоксидантные добавки, которые по мнению датских экспертов вызывают генетические мутации и являются эндокринными нарушителями. Считается, что антиоксиданты — это полезные вещества, которые защищают организм от рака и преждевременного старения, но в данном случае перечисленные добавки «защищают» лишь сам продукт от порчи, то есть являются консервантами.



Однако стоит отметить, что в последнее время данные об их вреде здоровью человека широко обсуждаются и оспариваются. Так, негативное влияние на ДНК показано на опытах с грызунами, а такие результаты обычно не просто спроецировать на человека. В результате Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что, вероятно, ни Е320 ни Е321 не являются генотоксичными (то есть не вызывают мутации в ДНК), по крайней мере в том количестве, в котором мы употребляем их в пищу (обычно это не больше 1 мг на кг в сутки).



Использование диоксида титана перестало быть гарантировано безопасным



Диоксид титана широко используется как в жевательной резинке, так и в таблетках или зубной пасте и обычно отвечает за белый цвет. Несколько месяцев назад Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) изменило статус добавки с гарантированно безопасной на требующей дополнительных исследований. Агентство не назвало ее токсичной и вызывающей мутации в ДНК, но подчеркивает, что вопрос генотоксичности подлежит рассмотрению. Несмотря на то, что с пищей диоксид титана в организм попадает в небольшом количестве, он, по мнению экспертов, может накапливаться.



Тем не менее, потребительская организация Дании сочла E320, Е321 и диоксид титана нежелательными компонентами жевательной резинки и подчеркнула, что систематическое употребление жвачки с такими добавками может оказать накопительный эффект на организм.



По данным Nielsen, в допандемийные времена в России жевательная резинка была самым ходовым товаром среди всех товаров в прикассовой зоне — ее выбирали 36% покупателей. Но с расцветом сервисов доставки доля импульсивных покупок жвачки на кассе снизилась: в 2020-2021 годах году жвачку покупают примерно на 13% меньше (по сравнению с 2018 годом).



От себя заметим, что у жителей Бурятии имеется прекрасная альтернатива жевательной резинке – сера или смолка. Она не содержит сахара и его заменителей, каких-либо пищевых добавок и ароматизаторов, искусственных консервантов, стабилизаторов и красителей.



В 2020 году предприятиями Бурятии произведено продукции 16,4 тонны этой продукции или 3,3 миллиона штук. Смолка продается в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Кемерово и других городах и регионах России. Экологически чистое сырье для производства смолки заготавливается в районах Бурятии и Забайкальского края. По вкусовым качествам ценится живица лиственницы даурской. В Байкальском регионе продается половина от всей производимой продукции. Объемные товарные запасы позволяют регулярно поставлять продукцию клиентам, несмотря на сезонность заготовок смолы сибирской лиственницы.



Фото: pixabay.com



Независимая потребительская организация Дании (Forbruderrådet Tænk) протестировала 201 жевательную резинку и заключила, что в составе 70% из них содержатся потенциально опасные для здоровья компоненты. В частности, речь о добавках BHA (E320), BHT (E321) и диоксиде титана (Е271), сообщила пресс-служба Российской системы качества (Роскачество).В исследовании оценивались как локальные марки, так и международные: Mentos, Stimorol, Hubba Bubba, Chupa Chups и другие. Е320 обнаружен в знаменитых стиках от Wrigley´s (Doublemint и Spearmint), а также в жвачке Stimorol (Peppermint flavour и mint flavour). Кроме того, в Stimorol использовался диоксид титана. E321 обнаружен в ряде жвачек Bubble Gum, Chupa Chups, Mentos (линейки Pure Fresh, Spearmint и Air), Jelly Belly, Stimorol (Air Rush menthol & blackcurrant) и Wrigley´s (Hubba Bubba Mega lang cola).E320 и Е321 — антиоксидантные добавки, которые по мнению датских экспертов вызывают генетические мутации и являются эндокринными нарушителями. Считается, что антиоксиданты — это полезные вещества, которые защищают организм от рака и преждевременного старения, но в данном случае перечисленные добавки «защищают» лишь сам продукт от порчи, то есть являются консервантами.Однако стоит отметить, что в последнее время данные об их вреде здоровью человека широко обсуждаются и оспариваются. Так, негативное влияние на ДНК показано на опытах с грызунами, а такие результаты обычно не просто спроецировать на человека. В результате Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что, вероятно, ни Е320 ни Е321 не являются генотоксичными (то есть не вызывают мутации в ДНК), по крайней мере в том количестве, в котором мы употребляем их в пищу (обычно это не больше 1 мг на кг в сутки).Диоксид титана широко используется как в жевательной резинке, так и в таблетках или зубной пасте и обычно отвечает за белый цвет. Несколько месяцев назад Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) изменило статус добавки с гарантированно безопасной на требующей дополнительных исследований. Агентство не назвало ее токсичной и вызывающей мутации в ДНК, но подчеркивает, что вопрос генотоксичности подлежит рассмотрению. Несмотря на то, что с пищей диоксид титана в организм попадает в небольшом количестве, он, по мнению экспертов, может накапливаться.Тем не менее, потребительская организация Дании сочла E320, Е321 и диоксид титана нежелательными компонентами жевательной резинки и подчеркнула, что систематическое употребление жвачки с такими добавками может оказать накопительный эффект на организм.По данным Nielsen, в допандемийные времена в России жевательная резинка была самым ходовым товаром среди всех товаров в прикассовой зоне — ее выбирали 36% покупателей. Но с расцветом сервисов доставки доля импульсивных покупок жвачки на кассе снизилась: в 2020-2021 годах году жвачку покупают примерно на 13% меньше (по сравнению с 2018 годом).От себя заметим, что у жителей Бурятии имеется прекрасная альтернатива жевательной резинке – сера или смолка. Она не содержит сахара и его заменителей, каких-либо пищевых добавок и ароматизаторов, искусственных консервантов, стабилизаторов и красителей. Как сообщал «Номер один» , в Байкальском регионе (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) доля сибирской жевательной серы (или - смолки) достигла около 10 % от общих продаж жевательных резинок.В 2020 году предприятиями Бурятии произведено продукции 16,4 тонны этой продукции или 3,3 миллиона штук. Смолка продается в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Кемерово и других городах и регионах России. Экологически чистое сырье для производства смолки заготавливается в районах Бурятии и Забайкальского края. По вкусовым качествам ценится живица лиственницы даурской. В Байкальском регионе продается половина от всей производимой продукции. Объемные товарные запасы позволяют регулярно поставлять продукцию клиентам, несмотря на сезонность заготовок смолы сибирской лиственницы.Фото: pixabay.com

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