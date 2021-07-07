ВСЖД с начала года перевезла более 5 млн пассажиров

Пассажирооборот на магистрали увеличился более чем на 20% к уровню прошлого года



В июне нынешнего года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги, по оперативным данным, отправлено более 1 млн пассажиров, что на 18,3% больше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Из них в пригородном сообщении отправлено около 807 тыс пассажиров (+ 4,9 %), в дальнем следовании – около 218 тыс (+123,8 %).



Пассажирооборот в июне 2021 года составил более 250,2 млн пасс-км, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил около 32 млн пасс-км (+17,2 %), в дальнем следовании – 217 млн пасс-км (+116,3 %).



Всего за шесть месяцев 2021 года отправлено более 5 млн пассажиров (+ 4,7 %) к январю – июню 2020 года). Пассажирооборот на ВСЖД за шесть месяцев 2021 года увеличился на 20,3 % к уровню прошлого года и составил более 1 млрд пасс-км.



Фото: company.rzd.ru



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