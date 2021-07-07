В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» устранили почти тысячу засоров на сетях канализации

Жителей города просят прекратить выбрасывать в канализацию памперсы, одноразовые маски и тряпки

В Улан-Удэ с начала нынешнего года сотрудники «Водоканала» устранили 985 засоров на сетях канализации, в 2020 году было ликвидировано почти 2 тысячи засоров, сообщили Комитете городского хозяйства. Во время проведения плановых работ на сетях водоотведения из городских труб и коллекторов удаляются затвердевшие комья из нерастворимого жира, тряпок и одноразовых масок. Основной причиной засоров часто является халатное, а иногда вандальное отношение горожан к коммунальным сетям.- Жители регулярно сливают в раковины жировые отходы, выбрасывают в унитазы использованные средства личной гигиены и бытовой мусор, который, оседая в коллекторе, приводит к закупорке канализации, выходу сточных вод и фекалий на поверхность. Не стоит и говорить о том, насколько опасны такие засоры не только для самих городских жителей, но и для окружающей среды.Накануне на городские очистные сооружения «приплыл» шланг от вакуумной машины, который буквально парализовал работу грабельных установок – первых санитаров предприятия. Поломка грабельных решеток могла привести к подтоплению цеха механического обезвоживания очистных сооружений и выходу стоков. Около часа ушло на то, чтобы освободить решетки от огромного шланга. Сотрудники ремонтной бригады предприятия оперативно приняли меры и устранили засор, избежав серьезных последствий.- Мы регулярно проводим разъяснительную работу с жителями, с управляющими компаниями о том, что сброс несмываемых отходов неминуемо приведет к засорам, к поломке насосов и оборудования. Из-за таких «неграмотных» пользователей домашними раковинами и унитазами может пострадать весь город, - говорит заместитель технического директора МУП «Водоканал» Дмитрий Мещеров.Опасная «смесь» из жира и мусора называется жирбергом. В сочетании с моющими средствами жир, стекая по системе канализационного трубопровода и охлаждаясь, застывает и оседает на внутренних стенках труб. К нему как магнитом притягиваются тряпки, нетканые материалы, памперсы и другой мусор. Засор постоянно увеличивается и может полностью закупорить городские сети водоотведения.Как объяснили в КГХ, термин «жирберг» впервые ввели лондонские специалисты в 2017 году, которые столкнулись с колоссальным засором в канализационных тоннелях столицы Великобритании. Само слово «жирберг» - это производное от «айсберг», что подчеркивает размеры 130-тонного английского «монстра».Отметим, что МУП «Водоканал» регулярно проводит профилактические мероприятия по выявлению и устранению засоров на сетях водоотведения общей протяженностью почти 500 км. Надежным помощником в борьбе за чистоту для сотрудников предприятия стала специальная каналопромывочная машина КО-514 на шасси КамАЗ-43253, приобретенная в 2016 году.Для того, чтобы предотвратить возникновение засоров на сетях центральной канализации достаточно просто не сливать в раковину нерастворимые жиры, не выбрасывать в домашний унитаз бытовой мусор. Поэтому «Водоканал» призывает всех жителей Улан-Удэ к тому, чтобы каждый из нас относился более ответственно, прежде всего, к труду простых рабочих предприятия, которые и днем и ночью, по первому звонку спасают наш город.- Обращаемся ко всем улан-удэнцам! Пожалуйста, не скидывайте в канализацию использованные памперсы, бытовой мусор, тряпки, одноразовые маски. Мы ежедневно устраняем по 5-6 засоров на сетях, а ведь у нас много и другой, не менее важной работы, - обратился к горожанам слесарь сетей канализации МУП «Водоканал» Валерий Кармин.фото: КГХ