В Улан-Удэ посетитель цветочного магазина пытался изнасиловать продавщицу

Девушка в одиночку сумела отбиться от сексуально озабоченного посетителя, которого осудили



В центре Улан-Удэ мужчина среди бела дня пытался изнасиловать продавца в цветочном магазине. Посетитель зашел в бутик погреться, а затем напал на девушку за прилавком. Смелая продавщица смогла отбиться от насильника и позвонить в полицию.



История произошла весной этого года. Когда в маленький магазин цветов зашел небрежно одетый мужчина, за прилавком работала одна продавщица. Девушка спросила, чем ему помочь, и, услышав в ответ, что ему нужно кого-то дождаться, села заниматься заказами на планшете. В какой-то момент она мельком глянула на посетителя и смутилась - тот, глядя на нее, мастурбировал.



Продавец попросила мужчину покинуть помещение, но тот, наоборот, пошел на нее, не прекращая своих действий. Он молча схватил девушку, повалил на пол и упал сверху. Девушка яростно вырывалась, била насильника руками и кричала. Пару раз она больно ударилась головой о ножку шкафчика раковины, но не прекратила борьбу. В какой-то момент ей удалось вырваться, продавщица отбежала в сторону и просила не подходить. Но молчаливый насильник снова пытался уронить девушку на пол.



В шоковом состоянии девушка схватила телефон и услышала несколько раз одно и то же: «не звони никому, пожалуйста». Эта фраза вывела девушку из шока, она начала звонить по телефону, фотографировать насильника. Испугавшись полиции, мужчина быстро вышел из магазина.



Девушка сообщила о нападении директору магазина, вскоре на месте уже были сотрудники охраны и полиция. Продавец показала фото насильника и рассказала, что от него неприятно пахло, он плохо говорит, поэтому кажется, что он психически болен. Похожего по описанию человека задержали недалеко от виадука, в нем пострадавшая опознала насильника.



Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Прибайкальского района Бурятии. Накануне он приехал из своей деревни в Улан-Удэ, где у парня нет ни знакомых, ни родных. Попытался найти работу – безуспешно. Переночевал в забегаловке, а затем снова отправился бродить по центру города. Известно, что молодой человек трижды судим за кражи, состоит на учете у врача психиатра с умственной отсталостью, однако, как показала экспертиза, он вменяем, и мог отдавать отчет своим действиям.



- Суд признал обвиняемого виновным в покушении на изнасилование и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщила Мария Юрьева, старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ.



Фото: pixabay.com



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