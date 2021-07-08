Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности



Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности, который широко отмечается в России уже тринадцатый год.



В нашей многонациональной стране супружеская верность, забота о детях, о старшем поколении являются важнейшими ценностями.



Семья даёт человеку опору и поддержку. Ведь именно семья — это неиссякаемый источник любви и уважения, это крепкий дом, дети и внуки – всё самое дорогое, что у нас есть.



Особую благодарность хочется выразить многодетным и приемным семьям, а также супругам-юбилярам, всей своей жизнью показавшим нам пример неиссякаемой любви и верности.



В этом году 34 семьи получат медаль «За любовь и верность». Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей.



В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и любовь!



Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов



Фото: ulan-ude-eg.ru



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