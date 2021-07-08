08.07.2021
«Неиссякаемый источник любви и уважения»

«Неиссякаемый источник любви и уважения»

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности, который широко отмечается в России уже тринадцатый год.

В нашей многонациональной стране супружеская верность, забота о детях, о старшем поколении являются важнейшими ценностями.

Семья даёт человеку опору и поддержку. Ведь именно семья — это неиссякаемый источник любви и уважения, это крепкий дом, дети и внуки – всё самое дорогое, что у нас есть.

Особую благодарность хочется выразить многодетным и приемным семьям, а также супругам-юбилярам, всей своей жизнью показавшим нам пример неиссякаемой любви и верности.

В этом году 34 семьи получат медаль «За любовь и верность». Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей.

В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и любовь!

Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Фото: ulan-ude-eg.ru
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