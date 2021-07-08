Сергей Зверев пошел в Госдуму с партией «Зеленые» в Бурятии

По словам стилиста, об участии в выборах в Госдуму его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью







Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые», сообщает



Как пояснила член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова, «Сергей является одномандатником от девятого округа и также возглавляет региональный список» по Бурятии и Иркутской области. «Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине», - сказал Зверев.



Он отметил, что его «глобальная цель - это устойчивое развитие Байкальского региона». «Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно», - сказал он.



В беседе с ТАСС Зверев рассказал, что его экологическая деятельность давно вытеснила его концертную активность. «Я уже несколько лет плотно работаю по теме защиты экологии, по Байкалу, мне не до выступлений. У меня ни времени на это нет, ни сил», - пояснил он. Стилист добавил, что свой салон он закрыл два года назад, «потому что надо было выбирать: либо экология, либо бизнес».



Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.



Фото: zverevs.ru Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые», сообщает ТАСС . «Это решение принять было очень непросто», - сказал Зверев на пресс-конференции в среду. По его словам, об участии в выборах в Госдуму его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью. «Я сначала все это игнорировал», - заметил стилист.Как пояснила член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова, «Сергей является одномандатником от девятого округа и также возглавляет региональный список» по Бурятии и Иркутской области. «Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине», - сказал Зверев.Он отметил, что его «глобальная цель - это устойчивое развитие Байкальского региона». «Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно», - сказал он.В беседе с ТАСС Зверев рассказал, что его экологическая деятельность давно вытеснила его концертную активность. «Я уже несколько лет плотно работаю по теме защиты экологии, по Байкалу, мне не до выступлений. У меня ни времени на это нет, ни сил», - пояснил он. Стилист добавил, что свой салон он закрыл два года назад, «потому что надо было выбирать: либо экология, либо бизнес».Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.Фото: zverevs.ru

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