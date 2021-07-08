Муниципальный чиновник в Тунке «погорел» на воде

Он принял и оплатил фактически невыполненную прокладку водовода в поселок Аршан



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления «Казна муниципального имущества Тункинского района». Он подозревается в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.



Прокуратура Тункинского района в ходе надзорных мероприятий проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в управлении «Казна муниципального имущества Тункинского района».



Выявлено, что начальник учреждения в конце 2020 года принял и оплатил фактически невыполненные работы по прокладке водовода в поселок Аршан. Работы по муниципальному контракту до настоящего времени не закончены.



Проводится расследование.



Фото: «Номер один»



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