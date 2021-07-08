В Бурятии начался медленный спад COVID-19

В минувшие сутки заметно снизились смертность и число новых больных



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 47 105. Это на 285 случаев больше, чем было в среду. Из новых случаев 51% (23 693) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1390 человек, 17 за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 14 человек).сообщили в минздраве республики.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 200 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 21 076 человек.



В стационарах получают лечение 3 018 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 656. В отделениях реанимации находится 193 пациента (из них старше 65 лет – 99), на ИВЛ – 136 пациента (из них старше 65 – 73), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 92.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 882 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 42 784 (+270) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1 114 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 593 коек: занято – 3 018, свободно – 575 коек. Занятость коечного фонда составляет 84%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 7 926 человек, с нарастающим итогом – 1 178 288 человек.



Всего в республику поступило 222 850 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 207 447 человек (остаток первого компонента составляет 15 405 единиц). Завершили вакцинацию 145 233 человека, остаток второго компонента на сегодня составляет 77 617 единиц. Запланировано вакцинировать 431 580 человек.



Фото: pixabay.com





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