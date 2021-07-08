Мэрия Улан-Удэ добивается финансирования строительства собачьего приюта

А пока отлов бродячих собак в столице Бурятии будет проводиться в две смены



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение вновь подготовить письменную заявку в минсельхоз о выделении финансирования на организацию приютов для животных и их содержание на закрытых территориях, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Срок – три дня», - сказал мэр.



Кроме того, им дано поручение Комитету городского хозяйства - не допускать отставания от плана по отлову безнадзорных животных на территории города.



По графику «Байкалветторг» должен ежедневно отлавливать по 122 особи, но на сегодня отлавливается до 106 собак. Причиной тому послужили признаки болезни животных чумой – приют был закрыт на карантин. А также коронавирус, когда две бригады из четырех не смогли продолжить работу.



«Вы, как организация, которая заключила контракт с подрядчиком, выставляете ему все претензии. Не уговаривайте, заставляйте работать», - подчеркнул Игорь Шутенков на планерном совещании, обращаясь к представителям Комитета городского хозяйства.



На сегодня в Улан-Удэ отловлено 1 895 собак. Согласно федеральному законодательству, провакцинировано, стерилизовано и отпущено в прежнюю среду обитания 1 539 собак. Параллельно идет проработка вопроса строительства приюта в городе.



«Такое количество собак, которые вылечены, провакцинированы и отпущены означает, что мы опять создаем напряжение и возможность новых трагических случаев», - подчеркнул мэр, обосновывая необходимость финансовой помощи в строительстве приюта.



Напомним, по договору компания «Байкалветторг» всего должна отловить 4 798 собак. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, для усиления и недопущения отставания от плана отловщики будут работать в две смены: с 4:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.



К слову, решение проблемы бродячих псов ищут и соседи. Правительство Иркутской области утвердило концепцию создания сети приютов для содержания животных без владельцев в Приангарье.

Как сообщил сайт областной администрации, в качестве основного направления создания сети приютов определена государственная поддержка частных приютов для содержания животных путем предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на создание или развитие их базы. Такое решение связано с позицией представителей общественных организаций о возможности самостоятельно в регионе обеспечивать мероприятия по обращению с бездомными животными. При этом вопрос необходимости строительства госприюта не снимается. Его планируется рассмотреть одновременно с оценкой эффективности деятельности НКО по обращению с животными без владельцев в следующем году.



«Основная причина, препятствующая нормальной организации мероприятий, – это отсутствие необходимой инфраструктуры, сети приютов в регионе, а именно конкурентной среды в сфере оказания услуг по отлову и содержанию животных без владельцев. Создание и развитие частных приютов, которые готовы участвовать в реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев, будет способствовать развитию конкурентной среды в этой сфере», – отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.



Фото: ulan-ude-info.ru



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