В Бурятии ведутся поиски четырехлетней девочки

Он пропала недалеко от реки, есть версия, что ребенок утонул







В Бурятии накануне вечером в селе Романовка Баунтовского района пропал четырехлетний ребенок. Участок, с которого пропала девочка, находится возле реки, имеется версия того, что она могла утонуть, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В поиске малышки участвовали представители администрации сельского поселения, полиции и местные жители. До наступления темноты ими была обследована дельта реки Холой и русло реки Витим на площади 2 квадратных километра. Поиск результатов не дал. Сегодня поисковые работы возобновлены.



На место происшествия из города Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с водолазным оборудованием.



Фото: bpso.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.