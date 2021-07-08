В Улан-Удэ два дорожных подрядчика оказались в «черном списке»

Компании не устранили замечания комиссии на двух отремонтированных дорогах





В столице Бурятии подрядчики за свой счет устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. Об этом сообщила сегодня Татьяна Матвеева, и.о. председателя Комитета по строительству, на планерном совещании у мэра Улан-Удэ.



В мае-июне этого года в рамках осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ комиссия обследовала 62 автомобильные дороги во всех районах города, которые были отремонтированы с 2017 по 2020 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



- Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях. Но выявлялись и другие дефекты, в том числе по дорожным знакам, люкам, решеткам ливневой канализации, - рассказала Татьяна Матвеева.



На всех объектах, где были зафиксированы нарушения, «Улан-Удэстройзаказчик» составил акты комиссионного обследования, подрядчикам были установлены сроки устранения. Однако на двух объектах – дороги по улицам Стартовая и Псковская – подрядчики так и не устранили все замечания.



- Подрядные организации внесены в Реестр недобросовестных поставщиков. По этим объектам заказчиком направлены исковые заявления в суд по понуждению подрядчиков к устранению нарушений по гарантии, - подчеркнула Татьяна Матвеева.



С 2020 года закон ввел обязанность для подрядчиков - на протяжении всего гарантийного срока объекта предоставлять банковскую гарантию. Если не исполняются работы по гарантии, то заказчик вправе обратиться в банк и возместить ущерб. Суммы банковских гарантий пойдут на устранение замечаний по ремонту дорог.







фото: администрация города

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