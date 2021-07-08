Владимир Ведерников: «Помощь медикам – это способ сказать им «спасибо»

Автоволонтеры третьей волны призвали улан-удэнцев пополнить их ряды



Вайбер-чат «Улан-Удэ помогает врачам» был запущен еще в прошлом году. Его суть проста: автоволонтеры принимают заявки от медработников и доставляют их либо на работу, либо, наоборот, забирают со смены.



Во вторую волну ковида проект набрал серьезную популярность, но когда случился спад заболеваемости, его временно законсервировали. И теперь, когда снова появилась потребность в автоволонтерах, чат снова ожил.



Депутат Хурала Владимир Ведерников – один из тех, кто записался в ряды автоволонтеров еще в самом начале проекта.



- Очень хорошая, замечательная идея, что придумали такой чат, где оказывается хорошая помощь медикам, которые работают в опасных очагах, в «красной» зоне. Достаточно много людей уже помогает по зову сердца, по зову души, - говорит депутат. - Я сам переболел коронавирусом, я лежал в стационаре и видел, в каких условиях трудятся медицинские работники, как им тяжело. При этом третья волна – намного тяжелее предыдущих. И если есть время и возможность, то надо помогать.



Нам удалось пообщаться с автоволонтером Владимиром Ведерниковым во время его «дежурства», когда он взял заявку от Натальи Швецовой - медсестры, работающей в ковидном стационаре в Центре Восточной медицины.



- Если в прошлую волну было как-то полегче, то сейчас уже чувствуется какая-то усталость. Но работа есть работа. Перед каждой сменой настраиваем себя эмоционально, - рассказала она по дороге на смену. - Я езжу с волонтерами с прошлого года, их помощь очень облегчает жизнь. Если подаю заявку, на нее сразу же реагируют. По времени четко всегда, очень удобно.



О чате «Улан-Удэ помогает врачам» Наталья узнала от коллег, и с тех пор регулярно обращается к автоволонтерам за помощью. Причем поддержка со стороны поддерживает ее еще и морально.



- Если в начале не так сильно реагировала на это, то сейчас эта помощь стала очень важна. Потому что речь идет уже о какой-то психологической поддержке, которая помогает настроиться на работу. Надеюсь, со временем все это пройдет и останутся только воспоминания. Но при этом мы готовим себя к тому, что, если все это продолжится, то надо работать до конца, - сказала Наталья Швецова.



С тем, что поддержка должна быть не только осязаемой, но и морально-психологической, соглашается и Владимир Ведерников:



- Под Новый Год, примерно с 25 декабря, мы подвозили медиков, поздравляли и дарили им небольшие подарки, новогодние сувениры. Это очень поднимало им настроение, они очень благодарили. Писали в чате, что это заряжало их, помогало справиться с эмоциональной нагрузкой.



К слову, автоволонтерство – лишь одна из форм поддержки врачей и нуждающихся граждан со стороны волонтеров. Так, к примеру, Бурятское региональное отделение «Единой России» сразу после начала пандемии открыло свой волонтерский штаб, который оказывал помощь по самым разным направлениям.



- Передавали горячие обеды в больницы, продуктовые наборы нуждающимся, доставляли лекарства. Открыли колл-центр, в который обращались люди. Через него не только принимали заявки на оказание помощи, но и консультировали людей, которые потеряли работу – как можно зарегистрироваться онлайн в центре занятости, как можно получить льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказал Владимир Ведерников. – Это и моя личная позиция – надо помогать врачам, благодарить их не только словом, но и делом.



Сейчас ситуация с пандемией стала еще серьезнее, третья волна побила рекорды по смертности и числу заболевших.



- Нагрузка, конечно, выросла. И почему-то тяжелее пациенты пошли. Болезнь развивается молниеносно. Если вечером все нормально, то уже ночью человек может оказаться в тяжелом состоянии. То есть заболевание очень быстро прогрессирует. Увеличилось и количество летальных исходов. Если в прошлые разы их было не так много, то сейчас ситуация тяжелее, - говорит Наталья Швецова.



Чтобы справиться с третьей волной, Владимир Ведерников призвал неравнодушных жителей присоединиться к волонтерскому движению, а также соблюдать все ограничения и антиковидные требования.



- Количество заболевших у нас большое. И на этом фоне люди объединяются, помогают друг другу. Поэтому призываю неравнодушных жителей республики: не оставайтесь в стороне, вступайте в ряды волонтеров, - призвал Владимир Ведерников.





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