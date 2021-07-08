В Бурятии «фронтовики» настаивают на ответственности муниципалитетов за детские площадки

Местная жительница несколько лет обращалась в разные ведомства о заброшенной спортплощадке, но ей давали пустые обещания



В марте текущего года представители Общероссийского народного фронта в Бурятии обратили внимание органов прокуратуры на состояние заброшенной детской спортивной площадки вблизи дома № 5 по ул. Гастелло в Улан-Удэ. Площадку возвели несколько лет назад за счет средств, выделенных одним из депутатов Народного Хурала. Некоторое время содержанием объекта занималась управляющая компания «МКС – Улан-Удэ», однако в дальнейшем забросила его.



- О плачевном состоянии бесхозной площадки, после всех мытарств и хождений по разным инстанциям, сообщила в ОНФ местная жительница. Ранее заявительница обращалась, как и в саму управляющую компанию, так и в администрацию Железнодорожного района, сотрудники которой подтвердили доводы женщины и также направили в адрес управляющей организации свои рекомендации. Однако прошло время, но никто так и не отреагировал на опасный объект, - рассказали в республиканском исполкоме ОНФ.



В ходе рейдового осмотра жалоба подтвердилась - активисты ОНФ обнаружили сломанное в некоторых местах металлическое ограждение футбольной коробки и торчащие из него металлические прутья. Из-за прогалов в ограждении во время спортивных игр дети нередко выбегали за мячом на проезжую часть, где могли попасть под машину. Также сломанными оказались некоторые спортивные снаряды.



Затем общественники направили запрос в Комитет городского хозяйства Улан-Удэ с просьбой провести решить проблему. Учитывая сложившуюся ситуацию, было предложено организовать рабочую комиссию при участии заявительницы и профильных ведомств по обсуждению вопросов ремонта или реконструкции площадки и ее дальнейшего содержания.



- Учитывая тот факт, что ответ на обращение ОНФ был получен не полный, дополнительную информацию пришлось запрашивать по телефону. Кроме этого, официальный письменный ответ так и не был направлен заявителю – была организована встреча, на которой все обещания были даны устно. Ввиду отсутствия официально прописанных конкретных мер со стороны КГХ и управляющей компании, активисты ОНФ вынуждены были обратиться в прокуратуру Железнодорожного района, - рассказали активисты.



Органы прокуратуры провели проверку обращения. На сегодня детская площадка демонтирована, управляющей компанией заключен договор с подрядной организацией ООО «7 дней» по установке новой площадки в срок до конца августа текущего года.



- Затягивание решения проблемных вопросов и перекладывание ответственности зачастую носит повсеместный характер, что вызывает не только недоверие жителей к местной власти но и, как следствие, социальное равнодушие населения. Уверен, если бы на подобной площадке играли дети чиновников, то для решения проблемы не понадобилась бы прокурорская проверка. Дополнительно мы проконтролируем строительство новой площадки и ее обслуживание надлежащим образом, - прокомментировал региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии, Дмитрий Замолотских.





фото: ОНФ

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