В Бурятии в июне рекордно выросла смертность

В республике смертность от COVID-19 выходит на третье место среди причин летальных исходов



В Бурятии в июне общая смертность от всех причин составила 1104 человека, что почти на 30% выше аналогичного периода прошлого года (843 человека). Таковы данные республиканского управления ЗАГС.



Добавим, что и июнь 2020 года также трудно назвать благополучным - это был период после первого локдауна. При этом смертность от внешних причин - ДТП, несчастные случаи и т. д. (ранее третья по вкладу в общую смертность после сердечно-сосудистых заболеваний и рака) - стабильно уменьшается.



Число смертельных случаев в ходе ДТП в республике снижается вот уже несколько лет благодаря мерам профилактического характера, рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Бурятии. И июнь не стал исключением, положительная динамика стабильная.



Таким образом, вклад COVID-19 в смертность населения становится все более существенным. Причем, помимо, собственно, «коронавирусной» смертности, превалирующей у больных пожилого возраста, выросла и смертность от неуточненных причин. На этот показатель эпидемия могла повлиять лишь косвенно.







Добавим, что на таком неблагополучном фоне в республике падает и рождаемость. Если в июне 2020 года, по данным ЗАГС, в Бурятии родились 946 младенцев, то годом позже – 936.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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В Бурятии в июне общая смертность от всех причин составила 1104 человека, что почти на 30% выше аналогичного периода прошлого года (843 человека). Таковы данные республиканского управления ЗАГС.Добавим, что и июнь 2020 года также трудно назвать благополучным - это был период после первого локдауна. При этом смертность от внешних причин - ДТП, несчастные случаи и т. д. (ранее третья по вкладу в общую смертность после сердечно-сосудистых заболеваний и рака) - стабильно уменьшается.Число смертельных случаев в ходе ДТП в республике снижается вот уже несколько лет благодаря мерам профилактического характера, рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Бурятии. И июнь не стал исключением, положительная динамика стабильная.Таким образом, вклад COVID-19 в смертность населения становится все более существенным. Причем, помимо, собственно, «коронавирусной» смертности, превалирующей у больных пожилого возраста, выросла и смертность от неуточненных причин. На этот показатель эпидемия могла повлиять лишь косвенно. Как сообщал «Номер один» , к сегодняшнему дню в Бурятии всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1390 человек, 17 за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 14 человек).Добавим, что на таком неблагополучном фоне в республике падает и рождаемость. Если в июне 2020 года, по данным ЗАГС, в Бурятии родились 946 младенцев, то годом позже – 936.Дмитрий Родионов, «Номер один».Фото: pixabay.com

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