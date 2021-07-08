В Улан-Удэ гражданина Азербайджана будут судить за убийство земляка

Трагедия произошла 20 лет назад, установить личность подозреваемого удалось благодаря кропотливой работе следствия



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в «убийстве» земляка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, около двадцати лет назад обвиняемый проживал и работал в Улан-Удэ. Девятого мая 2001 года вечером после употребления спиртного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел домой к своему знакомому, проживавшему по улице Шаляпина, и в ходе произошедшей ссоры нанес ему ножом удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся с места происшествия, в этот же день сел на проходящий поезд и последующие несколько лет скитался по стране, в последнее время жил в Свердловской области.



В ходе первоначальных следственных действий были допрошены свидетели и очевидцы преступления, в основном – соотечественники потерпевшего мужчины, которые предполагаемого преступника называли разными именами и фамилиями, так как были плохо знакомы с ним. В связи с чем, его личность и местонахождение на тот момент установить не удалось, и преступление оставалось нераскрытым. Однако наряду с другими аналогичными уголовными делам работа по нему не прекращалась.



Недавно после тщательного изучения и анализа уголовного дела следователь составил план процессуальных действий, в рамках которого органу дознания были даны поручения. При их выполнении сопоставлены все называвшиеся свидетелями варианты фамилий и имен подозреваемого. Затем по различным картотекам и базам данных проведены выборки и сравнения. Один из таких вариантов совпал с данными о получении водительского удостоверения иностранцем, в личном деле имелась его фотография, по которой свидетели опознали нападавшего.



Так удалось установить его личность. После этого сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, что позволило произвести его задержание. В ходе допроса иностранец признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы, учиненной им более 20 лет назад.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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