В Бурятии косули позируют лесникам

Однако, самые популярные «модели» фотоловушек - нарушители

В объектив фотоловушки Бичурского лесничества попала пасущаяся на поляне косуля. Лесники отмечают, что косули довольно часто попадают в объектив камер.- У нас фотоловушки установлены на въездах в лесной массив, и так мы не только выявляем нарушителей, но и наблюдаем за всем, что происходит в лесу. Бывает, ночью сразу несколько сообщений одновременно поступает, а это всего лишь белка скачет или другие животные бродят, но по большей части, нарушители попадают в объектив. Поэтому мы всегда начеку, - рассказывает Сергей Мотовилов, главный лесничий Бичурского лесничества.Ещё одного, совсем маленького детёныша косули сняли на видео лесники Бабушкинского лесничества вблизи города Бабушкин.- Во время патрулирования леса, отошли недалеко от лесной дороги и увидели что-то коричневое в траве. Сначала подумали, что мусор лежит, а поближе подошли, увидели такое чудо, - поделились сотрудники Бабушкинского лесничества.Специалисты очень тихо сделали несколько кадров животного и поспешили покинуть местность. Как отметили в Республиканском агенстве лесного хозяйства, лесники Бурятии призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям. Только совместными силами мы сможем сохранить наше достояние для дальнейших поколений!фото: РАЛХ