В Бурятии развернули производство кислорода для ковидных госпиталей

Ежедневный средний объем потребляемого кислорода в больницах региона составляет около 20 тонн



В Бурятии для обеспечения кислородом ковидных госпиталей развернуто производство кислорода, а также расширен пул поставщиков, сообщили в правительстве республики. Организован комплекс мероприятий по обеспечению подачи в среднем до 20 тонн кислорода больным ковидных стационаров.



- Закуплено 298 кислородных концентраторов, приобретено 50 криоцилиндров-газификаторов, а также закуплены три станции по производству кислорода емкостью 400 литров кислорода в минуту каждая. Кроме того, ООО «Улан-Удэстальмост» в конце июня получил медицинскую лицензию на производство кислорода, также расширен пул поставщиков, -рассказали в пресс-службе правительства.

На установку подобного оборудования уходит до двух месяцев, но в Бурятии в условиях постоянного роста тяжелых форм заболевания ускорились до 10 дней.



При этом, средний объем ежедневно потребляемого кислорода в медицинских организациях Бурятии вырос в три раза и составляет 18-20 тонн. Для сравнения, осенью 2020 года, когда регистрировался значительный рост заболеваемости COVID-19, спрос на кислород в стационарах республики составлял 7-8 тонн.



- Стоимость одной станции составляет 18 млн. рублей. Она способна вырабатывать 400 литров кислорода в минуту. Этого объема кислорода достаточно, чтобы обеспечить нормальным дыханием около 100 пациентов,— рассказал главный врач городской больницы №4 Михаил Итыгилов.





Ранее Бурятия работала с двумя поставщиками медицинского кислорода из Иркутской области и Красноярского края. В Бурятии медицинский кислород производила только компания «Аника плюс». Сейчас недостаток кислорода компенсируется также поставками из Томска и Новосибирска.



Минпромторг Бурятии содействовал получению регистрационного свидетельства на выработку медицинского кислорода на ООО «Улан-Удэстальмост».



- При поддержке минпромторга России свидетельство получено в кратчайшие сроки. Таким образом, на сегодняшний день на территории Бурятии работают два производителя медицинского кислорода: «Улан-Удэстальмост» и компания «Анико Плюс». Мы продолжаем наращивание объёмов собственного производства, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



- Это очень своевременная помощь, так как мы неоднократно отмечали, что в этом сезоне клиника коронавирусной инфекции другая. Она отличается от тех форм, которые были весной и осенью прошлого года: заболевание протекает тяжелее, - говорит министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.





фото: правительство РБ

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