Росприроднадзор одобрил проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии

Обновленный проект получил повторное положительное заключение государственной экологической экспертизы



Проектная документация строительства «Озерный ГОК и объекты его инфраструктуры» с учётом всех изменённых технологических решений соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. Таков вывод экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Росприроднадзора.



В обновленном проекте предусмотрены новые технологии обогащения полезных ископаемых, направленные на повышение извлечения необходимых компонентов из добываемой руды, а также уменьшение энергозатратности и соответствие действующим стандартам по экологичности, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Один из главных и безусловных критериев освоения Озерного месторождения полиметаллических руд – экологическая безопасность всех процессов – от строительства до производства концентратов. Поэтому в проектной документации компания предусмотрела все необходимые мероприятия по минимизации и восполнению воздействия на экосферу и мониторинг всех основных показателей состояния экосистемы для подтверждения отсутствия вредного воздействия», - подчеркивает. Сергей Королёв, управляющий директор ООО «Озерное».



Государственной экологической экспертизе предшествовали общественные слушания по проектной документации и результатам оценки воздействия проекта на окружающую среду. Они состоялись в феврале 2021 года в Еравнинском районе Бурятии. Все пожелания жителей муниципального образования, где реализуется проект, были учтены. А перед этим проект прошёл и общественную экологическую экспертизу.



Компания «Озерное» также получила санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Бурятии о соответствии проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) проектируемого ГОКа санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с обоснованием границ СЗЗ протяженностью 1000 метров во всех направлениях от месторождения.



ООО «Озёрное» - оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 597 тыс. тонн; свинцовый концентрат – до 82 тыс. тонн. Проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.ДВ, входит в ВЭБ.РФ). В планах – создание около 2,1 тысячи новых рабочих мест в Бурятии. В настоящее время в Еравнинском районе реализуются мероприятия в рамках Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с администрацией муниципального образования, в первую очередь касающиеся близлежащих населенных пунктов.



Фото: ООО «Озерное», С. Киприевский



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