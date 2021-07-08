Жители Бурятии занимают в МФО «до зарплаты» в среднем 6 тысяч рублей

В первом квартале года МФО выдали тысячи займов на общую сумму 10 млн рублей



Микрокредитные компании, зарегистрированные в Бурятии, в первом квартале нынешнего года выдали жителям республики и других регионов около тысячи займов на общую сумму 10 милллионов рублей. Из них в сегменте «до зарплаты», то есть с максимальным объемом до 30 тысяч рублей и сроком не более месяца — около 800 займов на 4,5 миллиона рублей, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Средний размер займа, который брали граждане, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года вырос на 3 тысячи рублей - до 10 тысяч. При этом «до зарплаты» люди в среднем брали по 6 тысяч рублей против 5 тысяч рублей годом ранее. А в более долгосрочной линейке продуктов микрокредитных компаний средняя сумма не изменилась — 28 тысяч рублей.



«В основном люди занимают в МФО небольшие суммы. Обычно это какие-то экстренные платежи, которые нельзя отложить до зарплаты или других поступлений денег. Или в банке взять не получается — деньги нужны очень срочно, есть проблемы с кредитной историей, нет официального дохода. В МФО требования к заемщикам мягче, но выше ставки. У людей должен быть выбор и возможность законно получить микрозаём, чтобы не процветали нелегальные кредиторы, от которых заемщика никто не защитит», — отметила Наталья Эйрих, управляющий республиканском отделением Сибирского главного управления Банка России.



Она также отметила, что иметь дело с «теневыми» компаниями опасно. Они могут устанавливать огромные процентные ставки, забрать квартиру или другое имущество за малейшую просрочку, а также часто используют криминальные методы возврата долга.



Легальные МФО поднадзорны Банку России, они действуют в рамках закона и соблюдают установленные ограничения. Так, общая сумма процентов и других платежей по потребительским микрозаймам сроком до года не может превышать сумму основного долга более чем в 1,5 раза. Как только задолженность достигнет этого предела, все начисления МФО обязана прекратить. И заемщик должен будет вернуть только эту «зафиксированную» сумму — основной долг плюс набежавшие проценты.



Убедиться в легальности кредитора можно на официальном сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». Дополнительно стоит проверить, не значится ли компания в списке организаций с признаками нелегальной деятельности.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.